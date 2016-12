Ferrari, Alonso: "Chiudo uno degli anni migliori della carriera, ma..."

Fernando Alonso affida a Twitter i suoi pensieri in vista di quella che probabilmente sarà l'ultima gara della sua carriera con la Ferrari . "È l'ultimo Gp di un anno durante il quale ho raggiunto uno tra i più alti livelli della mia carriera, ma senza risultati, lo so... La complicità con la macchina è stata fantastica''. Sempre su Twitter, lo spagnolo ha fatto gli auguri a Lewis Hamilton e Nico Rosberg , senza dimenticare Jules Bianchi .

'Voglio augurare buona fortuna a Lewis Hamilton e Nico Rosberg che hanno fatto un lavoro perfetto tutto l'anno, un bel finale. Andiamo ad Abu Dhabi e siamo pronti per correre". Poi, in un successivo tweet, Alonso ha dedicato un pensiero al pilota della Marussia Jules Bianchi, ancora in coma dopo il terribile incidente nel Gp del Giappone, utilizzando l'hashtag #Forza Jules''.



In realtà lo spagnolo aveva sparigliato le carte prima del Gp del Brasile parlando di un "possibile prolungamento" con la Ferrari. Ma il suo accordo con la McLaren è dato praticamente per fatto.