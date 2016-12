McLaren, Alonso rinviato: "Annuncio piloti a dicembre"

"Ragazzi, sappiamo che siete impazienti di sapere chi saranno i nostri piloti il prossimo anno. Lo sveleremo qui dopo il primo dicembre ". La McLaren , con un tweet pubblicato sulla propria pagina ufficiale, prolunga l'attesa e rinvia al mese prossimo l'annuncio di Fernando Alonso . Anche se - come sembra - lo spagnolo avesse già firmato un contratto con la scuderia britannica, resterebbe comunque da decidere il suo compagno: Button o Magnussen.

"Adesso occhi su Abu Dhabi", conclude il messaggio McLaren, che non vuole distrarre la squadra in vista dell'ultimo appuntamento del Mondiale, dove la casa di Woking tenterà di sorpassare la Ferrari al quarto posto della classifica costruttori. Nessuna ufficialità, dunque, ma ancora solo ipotesi: di certo c'è che la monoposto laboratorio che monta il nuovo motore Honda (McLaren MP4-29H/1X1) si potrà vedere in azione nei test del 25 e del 26 novembre.