Caterham verso il fallimento: ad Abu Dhabi ultimo atto

Duecentotrenta dipendenti che non ricevono lo stipendio dal mese di settembre, 230 persone che l’amministratore straordinario della Caterham considera in esubero, quindi da licenziare. Tramite la ricerca di fondi su internet la squadra riuscirà a partecipare all’ultima gara di Abu Dhabi, inviando nell’Emirato quaranta dei suoi addetti. In assenza di potenziali compratori sarà quello della settimana prossima l’ultimo atto della scuderia inglese.

Un fallimento che si aggiunge a quello della Marussia – che a Abu Dhabi non sarà presente – con 200 dipendenti lasciati a casa dall’oggi al domani. Defezioni che non preoccupano Bernie Ecclestone.