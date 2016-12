Ecclestone: "F1 per i giovani? Non hanno i soldi"

Bernie Ecclestone ritiene che i giovani non siano interessati alla Formula 1, almeno quanto la F1 non sia interessata ai giovani. Strano, ai limiti dello sconcertante, ma tutto vero. L’intervista rilasciata dal patron ottantaquattrenne della FOM, che controlla e detiene il mercato miliardario dei diritti della F1, alla testata Campaign Asia-Pacific (affiliata di Autosport) in occasione del Gp di Singapore non lascia spazio ai dubbi. “I Social network non mi interessano, non so come funzionino quel tipo di assurdità. – dice Ecclestone - Sarò troppo vecchio, ma non ci vedo alcun valore e non capisco cosa vogliano le cosiddette nuove generazioni”.