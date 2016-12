F1, la Caterham correrà ad Abu Dhabi

La Caterham sarà in pista ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della stagione di F1. Merito del supporto dei tifosi che hanno aiutato il team anglo-malese a raccogliere i soldi necessari (oltre 2,5 milioni di euro) per rendere possibile l'iniziativa. "Ci siamo posti una sfida importante - ha detto il joint administrator Finbarr O'Connell - , ma ne è valsa la pena. In una sola settimana i tifosi hanno reso possibile l'impossibile".