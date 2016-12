Ecclestone vara la Formula Ospizio

"I giovani alla Formula 1 non interessano" non è una battuta, è una considerazione tragica. Bernie Ecclestone ha smesso di provocare e crolla sotto il peso dei suoi 84 anni mostrando, platealmente per la prima volta, di aver perso irrimediabilmente il passo. C'è un punto di non ritorno ed è quello in cui si smette di comprendere il contesto.

Ecclestone sostiene che i social non servono alla Formula 1 e tantomeno i ragazzi che non hanno nessun potere d'acquisto. Il re del business, il genio del profitto, precipita per raggiunti limiti d'età e vuol portare con sè la sua creatura. Insiste ciecamente che gli sponsor non sono interessati ad un pubblico giovane come se uno sport per vecchi potesse avere un futuro.

La Formula 1 perde pubblico e ascolti e da anni i team cercano la via per recuperare terreno, per evitare il declino. Non si rammarichi Ecclestone ma twitter è il mezzo di comunicazione ufficiale delle squadre come della Federazione Internazionale, sono finiti da un po' i tempi dei comunicati di carta a fine giornata. Avrà notato Ecclestone che l'ultima rivoluzione della Formula 1 l'ha fatta un team che produce bibite per giovani, la Red Bull. E tutti i team hanno guardato ai tori per cambiare il modo di comunicare e stanno cercando di adeguarsi. E la prima risposta gli arriva dalla McLaren e recita "amiamo i social media e i giovani fans". Si rassegni Ecclestone, il mondo cambia anche quando ci opponiamo, cambia anche senza di noi.