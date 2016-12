Vettel in Ferrari: "Mi sono preso un rischio"

Non può ancora dirlo, ma Sebastian Vettel il prossimo anno correrà con la Ferrari : "E' un passo verso l'ignoto e quindi un rischio. Ho pensato bene alla decisione di lasciare la Red Bull. Se non fossi convinto di essere in grado di avere successo non avrei osato". Il pilota tedesco viene da un anno difficile: "Sì, ho pensato di smettere. Quando l'auto si può riavviare solo col computer ti chiedi: cosa c'entra tutto questo con le corse?".

In un'intervista ad Auto Motor und Sport il campione del mondo uscente si confessa. Una stagione passata a inseguire che lo ha fatto soffrire parecchio: "Si pensa a tutto quando improvvisamente ti ritrovi con due cilindri mancanti e quando la vettura non puoi rimetterla in moto, ma riavviarla solo con un computer". Poi la decisione di continuare nel circus per mancanza di alternative: "Le macchine sono diventate più lente, ma sono ancora le più veloci che ci sono là fuori", il Vettel pensiero.

Ora il futuro dice Ferrari: "Naturalmente mi auguro di poter annunciare quello che succederà in futuro, ma in questo momento devo essere paziente". A Maranello Seb dovrà lavorare tanto: "Sono consapevole del fatto di trovarmi davanti un grande compito che richiede del tempo. Soprattutto in un momento in cui la Mercedes ha un enorme vantaggio in termini di competitività".