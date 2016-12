Riattivata l'homepage del sito di Schumi a 20 anni dal primo titolo Mondiale

"Il 13 novembre 1994 è un giorno speciale nella vita sportiva di Michael Schumacher : 20 anni fa - ricorda la portavoce, Sabine Kehm, è stato il primo tedesco a vincere il Mondiale di F1, il primo di sette. Per celebrare il 20/mo anniversario del suo 1° titolo di campione del mondo sarà riattivata l'homepage di Michael. Speriamo di dare così a tanti appassionati di tutto il mondo, il cui affetto è rimasto intatto dopo l'incidente, una casa".

"La homepage, di nuova concezione, è dotata di molte immagini che racconta la fantastica storia di Michael, con numeri, dati e fatti che hanno costellato la sua splendida carriera. Al suo interno, fa sapere ancora la Kehm, c'è anche una fan-area in cui i tifosi possono inviare i loro messaggi via twitter a Michael".



"Vorremmo ringraziare tutte le persone checon le loro energie positive, desiderano il meglio per Michael. Siamo sicuri che lo hanno già aiutato", è il messaggio della famiglia di Michael che compare sull'homepage dal titolo "Grazie a tutti".