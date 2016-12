Ferrari, Marchionne: "Anno duro, per gli annunci aspettiamo fine stagione"

Il presidente della Ferrari e ad Fca, Sergio Marchionne alla presentazione della nuova 500x, ha commentato i risultati della Ferrari nel Mondiale di Formula 1. "E' importante finire l'ultima gara. E' stato un anno difficile e domenica a Interlagos non è stata una bella giornata". Nessun commento sulle strategie future: "Ci saranno annunci importanti alla fine del GP di Abu Dhabi? Non lo so, aspettiamo che termini la stagione".