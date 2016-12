F1, Alonso: "Fatto la miglior gara possibile"

Fernando Alonso prova a pensare più alla battaglia con la McLaren per il campionato costruttori, che non alla gara in sé. "Abbiamo cercato di fare la gara migliore possibile, nonostante il tanto degrado delle gomme.Alla fine siamo riusciti a tenere in vita questa questo week-end. Manca una gara alla fine e speriamo di fare altri buoni punti. I punti doppi al'ultima corsa? Che vinca il migliore", ha detto il ferrarista.

Abbozzo di sorriso per Kimi Raikkonen, finalmente protagonista di un weekend positivo. "Credo che sia andato meglio, ho avuto sensazioni migliori. In gara ho perso tempo ai box e anche perché alla seconda curva sono rimasto bloccato in una marcia bassa. Ma è stato un fine settimana positivo. Non ho combattuto per il mio orgoglio ma solo per la posizione. Peccato aver perso tre posti per il pit stop", il suo commento.