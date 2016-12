F1, Rosberg: "Nel finale ho controllato Hamilton"

Nico Rosberg sorride e non solo per la vittoria, ma perché è riuscito a restare in corsa per il titolo. "Sono riuscito ad attaccare subito e poi nel finale ho potuto controllare il mio vantaggio su Hamilton", è stato il resoconto del pilota tedesco alla fine della gara. Visibilmente deluso Lewis Hamilton: "E' stata una gara fantastica, mi sono divertito, ma ha fatto in grande errore a metà GP e Nico è stato bravo. Ad Abu Dhabi sarà tutto in gioco".