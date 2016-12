F1, Rosberg vince in Brasile e tiene aperto il Mondiale

Così, si deciderà tutto tra due settimane sul circuito della Yas Marina dove Hamilton si presenterà con un vantaggio che gli consentirà di vincere il campionato anche chiudendo secondo alle spalle di Rosberg: in questo caso gli resterebbero tre punti in più. Lewis deve, però, recriminare con sé stesso perché il distacco minimo da Nico sarebbe stato colmabile senza l'errore compiuto nel tentativo di posticipare il secondo cambio gomme, quando è uscito di pista, evitando di un soffio il testacoda, ma perdendo 6". Forse, senza questo brivido la gara avrebbe avuto un esito diverso. Sta di fatto che la coppia Mercedes (15 vittorie in totale nel 2014) arriverà ad Abu Dhabi dovendo decidere chi tra Hamilton e Rosberg sarà campione. Al tedesco servirebbe la mano di un terzo incomodo, che invece non si vede all'orizzonte. Anche in Brasile gli altri hanno corso un GP a parte. Che stavolta ha premiato Felipe Massa, al secondo podio stagionale dopo quello di Monza. Il tutto nonostante uno stop and go di 5" per aver percorso la pit lane in occasione del primo pit stop a una velocità troppo elevata. Jenson Button (McLaren) e Sebastian Vettel (Red Bull) gli si sono accodati precedendo il duo della Ferrari. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen nel finale sono stati autori di una bella battaglia, che ha premiato lo spagnolo, nonostante la strenua resistenza di "Iceman", che ha azzardato una fermata in meno dopo la caduta dal cavalletto in occasione della seconda sosta. Un po' poco, comunque, per Maranello. Domenica nera, per Daniel Ricciardo (Red Bull), costretto al ritiro a causa di un problema alla sospensione sinistra anteriore. Nico Hulkenberg (Force India), Kevin Magnussen (McLaren) e un Valtteri Bottas penalizzato dai box Williams hanno completato nell'ordine la "top ten".