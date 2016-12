F1, Rosberg: "In gara concretizziamo la pole"

I motorizzati Mercedes dominano ancora una volta le qualifiche e occuperanno le prime due file anche in Brasile. In pole position c'è Nico Rosberg, che ha centrato la decima pole stagionale: "E' stato un lavoro perfetto di tutta la squadra durante il weekend (Rosberg primo anche nelle tre sessioni di libere, ndr), è la miglior posizione dalla quale partire domani ma ora dobbiamo pensare a concretizzare in gara quanto fatto in qualifica".

Lewis Hamilton, leader della classifica mondiale piloti, scatterà al fianco del compagno in Mercedes: "E' stato bello vedere queste qualifiche, il gap è davvero ridotto e credo che il pubblico si sia divertito. Anche se non parto dalla pole position voglio vincere. Sarà una gara molto lunga e mi aspetto tanti colpi di scena a causa soprattutto del meteo molto variabile". Terzo Felipe Massa con la Williams, che a Interlagos corre in casa e sente molto il grande affetto del pubblico, una vera 'torcida' per lui: "E' davvero molto emozionante essere qui in Brasile e la macchina è molto competitiva. Ho avuto problemi a lasciare i box e così ho trovato tanto traffico in pista, non riuscendo così a migliorare nell'ultimo tentativo. E' stata una bella battaglia anche tra me e Bottas, non solo tra Rosberg e Hamilton".