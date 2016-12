Ferrari, Alonso: "Voglio solo essere competitivo"

Fernando Alonso spegne subito possibili polemiche dopo lo sfogo con il box Ferrari nel Q1 delle qualifiche del gran premio del Brasile a Interlagos, chiuse dall'asturiano con l'ottavo miglior tempo. "Team radio? Con la squadra non c'è alcun problema . Potete dire quello che volete ma quello che mi interessa, come penso per tutti quelli che salgono sulla Ferrari, è essere competitivo", ha chiarito Alonso.

I cronisti gli avevano chiesto conto del "Ahi ahi ahi ahi ahi ahi" rivolto ai meccanici per la batteria dei sistemi elettrici scarica.

Sulla qualifica e in vista della gara, l'asturiano ha aggiunto: "Siamo stati settimo e ottavo (con Raikkonen, ndr) tutto il weekend, oggi in qualifica chiudiamo ottavo e decimo, abbiamo confermato i nostri tempi. La gara però è lunga, il degrado delle gomme sarà una chiave per tutti, speriamo di stare davanti ai nostri competitor per la classifica dei costruttori".