F1: Rosberg da record in Brasile

Nelle terze prove libere del GP del Brasile miglior tempo per Nico Rosberg con il tempo di 1:10.446. Crono straordinario che anche il record della pista di Interlagos. Il tedesco fa la voce grossa, ma Lewis Hamilton è vicino a solo un decimo: sarà lotta aperta per la pole position. Williams seconda forza con Massa in grande spolvero sul circuito di casa e Bottas quarto. Passo indietro per la Ferrari: Raikkonen settimo e Alonso ottavo.