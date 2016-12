F1, Caterham: autofinanziamento per correre ad Abu Dhabi

La scuderia inglese sogna di raggiungere gli oltre 2 milioni di sterline necessarie alla trasferta, entro il 14 novembre. Se l'obiettivo non sarà raggiunto, i vertici della Caterham, tengono a precisare che i fondi raccolti saranno restituiti. Ma allo stesso modo il team è fiducioso che l'occasione coinvolga tanti appassionati desiderosi di mettere il proprio nome sulla vettura, per vederlo in pista durante la corsa. Un'occasione che in effetti non capita tutti i giorni.



Informazioni su Crowdcube: è la piattaforma di crowdfunding leader del Regno Unito, specializzata nell'aiutare le aziende e promuovere gli investimenti. Dal 2011, più di 150 organizzazioni hanno raccolto oltre 45 milioni di sterline attraverso una community di oltre 100.000 investitori.