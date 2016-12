Alonso, As: "Con McLaren il contratto più grande della storia della F1"

Prosegue a colpi di scoop e indiscrezioni la telenovela sul futuro di Fernando Alonso . L'accordo dello spagnolo con la McLaren ormai è cosa nota, ma dalle colonne di "As" arriva un ulteriore dettaglio sull'intesa. Per il due volte iridato, infatti, si profila il più grande contratto della storia della Formula 1 . Nei giorni scorsi la Bbc aveva parlato di un biennale da 70milioni di euro con opzione per la terza stagione.

Se i numeri verranno confermati, si tratta di una cifra stratosferica. As non parla di soldi, ma evidenzia senza timori di smentita che Alonso guadagnerà certamente di più di quanto incassava in Ferrari e firmerà il più grande contratto della storia del circus. Un biennale d'oro, con opzione per l terzo anno, che dovrebbe venire ufficializzato dopo il Gp di Abu Dhabi, quando anche la Ferrari comunicherà l'arrivo di Vettel a Maranello.