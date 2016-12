F1, a fuoco la Ferrari di Alonso

Brutto spavento per Fernando Alonso sul finire della seconda sessione di prove libere in Brasile. La Ferrari numero 14, infatti, ha preso fuoco, costringendo lo spagnolo a fermarsi a bordo pista e a spegnere le fiamme con un estintore. Nessun danno fisico per lui, ma sessione terminata in anticipo.

"Sapevamo che utilizzando una power unit giunta alla fine del suo ciclo avremmo rischiato di non completare entrambe le sessioni, ma questo faceva parte di un programma adottato già da qualche gara'', ha detto il pilota spagnolo. ''E' sempre un peccato non riuscire a sfruttare tutti i minuti di prove a disposizione, anche se non credo che questo abbia condizionato troppo il nostro lavoro''. ''Con il nuovo asfalto - come riporta il sito media della casa di Maranello - la pista aveva molto grip ed era estremamente difficile mettere insieme un buon giro, perché il comportamento degli pneumatici variava ad ogni curva. Quando l'asfalto è nuovo la pioggia rappresenta sempre una grande incognita ed è impossibile fare pronostici: doveva essere così anche a Sochi ma poi non ha piovuto e questo vuol dire che dobbiamo prepararci a tutto".