F1, Rosberg: "Partito bene, ma ho avuto bolle sulle gomme"

Nico Rosberg è partito bene in Brasile, unico modo per provare a raddrizzare il Mondiale. "Sono partito bene, il nuovo asfalto mi ha però costretto a cambiare tante cose sulla macchina. Però mi sono trovato bene sia sul giro secco, sia sulla simulazione di gara. Il problema è che si sono formate delle bolle sulle gomme e guidando così non arriverei ala fine. Dovrò stare più attento. Speriamo che le temperature si abbassino", ha detto.

Lewis Hamilton, dal canto suo, non sembra essere preoccupato. "Questo è uno dei circuiti che rende le gare più emozionanti. Ho delle ottime sensazioni, un buon feeling. Ci sono alcuni miglioramenti da fare, non ho ancora messo assieme un buon giro", ha ammesso. A spaventare le Mercedes è soprattutto Daniel Ricciardo, il più veloce nella simulazione di gara. "Con la benzina la macchina andava bene, soprattutto con le gomme medie. Per me è stato un buon venerdì, spero di poter lottare per il podio e magari anche per la vittoria. Alcuni segnali sono buoni, vediamo se arriverà la pioggia. Comunque l'obiettivo in qualifica è la seconda fila e si può fare", le sue parole. Un altro venerdì difficile, invece, per Sebastian Vettel. "Quest'anno abbiamo avuto sempre tanti guai nella prima giornata di prove, cerchiamo di migliorare, ma dobbiamo ancora lavorare. Il mio piano è di riuscire a migliorare, speriamo di poterlo realizzare", ha commentato.