F1, Rosberg si conferma al comando nelle libere 2 di Interlagos

Venerdì pomeriggio difficile soprattutto per Fernando Alonso, che a 24' dalla fine si è dovuto fermare a bordo pista per un principio di incendio sulla sua monoposto, causando l'esposizione della bandiera rossa (rimessa poco dopo, stavolta per colpa di Gutierrez). Lo spagnolo è sceso in tutta fretta e lui stesso a impugnato un estintore per spegnere le fiamme. Per fortuna si trattava di una power unit con alto chilometraggio e non quella prevista per la gara: nessun rischio penalizzazione in griglia, dunque. Davanti a lui si sono piazzati Ricciardo (Red Bull) e le Williams di Bottas e Massa, con Vettel solo nono. Così, per una volta la migliore delle macchine di Maranello è stata quella di Raikkonen, forse mai così in palla quest'anno come in questa occasione. E anche nella simulazione di gara "Iceman" si è confermato ad alto livello con Ricciardo, che ha fatto meglio addirittura delle Mercedes. Nonostante l'aumento della temperatura, che ha reso più scivolosa la pista, i piloti sono riusciti ad abbassare i loro tempi. Peccato che per le qualifiche e la gara le previsioni meteo diano pioggia, rendendo inutile, di fatto, il lavoro fatto finora.