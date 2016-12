F1, è ufficiale: la Marussia è fallita

La Marussia è fallita, quindi non sarà presente nemmeno al GP di Abu Dhabi, che chiude il mondiale. Lo ha ufficializzato oggi l'amministratore straordinario della squadra inglese comunicando che nessuna delle trattative per l'acquisto è andata in porto. Questo nonostantante sia stata diramata la lista degli iscritti al prossimo campionato che comprendeva la Manor, nome originale del team prima dell'ingresso dei capitali russi.