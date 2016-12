F1, GP Brasile: Rosberg scatta nelle prime libere

Si accende già nelle prime libere il duello tutto Mercedes per la conquista del titolo piloti in Formula 1. Nico Rosberg vince la sessione di prove col tempo di 1'12"764, mettendosi alle spalle il compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0"221) che nella graduatoria iridata lo precede di 24 punti. Quarto tempo per la Ferrari di Fernando Alonso (1'13"742), vicinissima alla Toro Rosso di Kvyat - terzo -, ma a quasi un secondo dal capo classifica.

A Interlagos la pista è molto scivolosa a causa della recente riasfaltatura, un elemento che causa diversi problemi ai piloti. Non a Rosberg, che riesce a far registrare il giro più veloce e dimostrare da subito che è vivo per la corsa al titolo: Hamilton, dopo cinque successi consecutivi, non molla e gli tiene il fiato sul collo. Ottima la prova di Kvyat, buona pure quella di Alonso. Quinto il padrone di casa Massa, che precede il giovanissimo Verstappen, la Lotus di Maldonado e l'altra Rossa, quella di Raikkonen, autore di diversi testacoda e lontano dall'assetto migliore. Problemi pure per le Red Bull - Ricciardo decimo e Vettel 14.o - e per Button, che non è neppure sceso in pista.