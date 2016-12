Clamoroso Alonso: "Potrei restare alla Ferrari"

"Potrei restare alla Ferrari". Dopo aver lanciato frecciate velenose alla sua scuderia , da San Paolo Alonso ha ribadito di sapere quale sarà il suo futuro senza poterlo svelare per motivi contrattuali. Ma secondo quanto riportato da As, Marca e Mundo Deportivo, Alonso non esclude un nuovo accordo con la Ferrari che, col rinnovo di Raikkonen e il prossimo annuncio di Vettel, dovrebbe avere a disposizione una terza macchina per tenere anche lo spagnolo.

"Nella mia testa è tutto ben definito - ha spiegato Alonso - Devo valutare quale sia la migliore opzione, se rinnovare con la Ferrari a lungo termine. Una cosa della quale abbiamo parlato per tutto l'anno. Ora abbiamo un gran premio da affrontare, cosa fare nel mio futuro è una seconda, terza o quarta priorità nella mia testa". "Non credo ci sia alcun limite di tempo per decidere" aveva già dichiarato Fernando Alonso sulle voci di su una sorta di ultimatum che arriverebbe dalla McLaren. ''Questa settimana la McLaren sta dicendo alcune cose - aveva dichiarato l'asturiano - la scorsa Lopez della Lotus aveva detto che stavamo parlando, cosa vera, ma di un progetto che non riguarda la Formula 1. Ogni giorno ci sono delle voci e oggi ho anche letto che avrei acquistato la Marussia per un dollaro, cosa assolutamente non vera", ha aggiunto. Quanto al gran premio del Brasile di domenica prossima, Alonso è stato chiaro: ''Non abbiamo possibilità di successo - dice - nemmeno se piove''.