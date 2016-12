F1, Rosberg: "Hamilton sta meglio di me"

Rosberg risponde così a chi gli chiede se l'incidente di Spa sia stata la chiave di volta del Mondiale: "Per me non è cambiato nulla, fino ad ora è stata una battaglia intensa e lo sarà fino alla fine. Hamilton paragona quel contatto ad una dichiarazione di guerra? Nello sport, alla fine, conta chi fa più punti. Se vincerà lui - conclude il tedesco -, gli farò i complimenti".



Il microfono passa poi a Felipe Massa, padrone di casa a San Paolo e sempre protagonista ad Interlagos: "Credo nel podio - le sue parole -. Corriamo su una pista fantastica, qui ho ottenuto grandi risultati: due vittorie, 3 pole position e ho vinto tante gare anche prima della F1. Amo questo posto e l'energia che mi trasmette. Spero che la nostra macchina possa essere competitiva e vedremo dove potremo arrivare, magari vicino alle Mercedes. Siamo il team che è migliorato di più da inizio stagione. Valuto in maniera positiva la mia prima annata alla Williams, il team ha lavorato in maniera fantastica: purtroppo io ho perso svariate opportunità, anche con un po' di sfortuna. Ma da metà stagione abbiamo svoltato, possiamo fare due ottime gare: sto lavorando sodo - conclude il pilota della Williams - e sono già concentrato per il 2015. L'arrivo di Nasr alla Sauber? E' una cosa positiva avere due brasiliani in F1, spero che Felipe possa essere protagonista per molto tempo".