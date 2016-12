Alonso punge la Ferrari: "Cinque anni difficili"

Lo sponsor lo ha scelto come testimonial del rinnovato circuito di Città del Messico. Alonso ha risposto a lungo alle domande dei cronisti locali non risparmiando una frecciata alla Ferrari. "Tutti in Formula 1 speravano che terminasse il dominio della Red Bull durato per quattro stagioni. L’evento di è verificato ma non è stata la Ferrari ad approfittarne bensì la Mercedes. Quest’anno per me è stata una stagione difficile ma in realtà tutto il periodo che ho trascorso alla Ferrari, in realtà tutti i 5 anni alla Ferrari sono stati difficili".

Sul suo futuro Nando non si voluto sbilanciare farcendo con ironia le frasi sull’argomento: "So quello che farò in futuro ma non posso comunicarlo ora per motivi contrattuali. Negli ultimi mesi il mio nome è stato accostato a numerose squadre. Vorrà dire che sarò allenato a cambiare posto alla fine di ogni stagione".