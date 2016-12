F1: il brasiliano Nasr alla Sauber

Il 22enne brasiliano Felipe Nasr sarà il pilota titolare della Sauber nel 2015. Lo ha annunciato il canale brasiliano TV Globo alla vigilia del GP del Brasile. "Volevo essere un pilota della Sauber - ha detto Nasr - E' un sogno che si realizza. Come Felipe Massa e Kimi Raikkonen, voglio debuttare in F1 alla Sauber e questa sarà una buona opportunità per fare progressi''.

SUTIL NON CI STA: "NON E' DETTO CHE CORRANO LORO"

E' rimasto sorpreso Adrian Sutil, l'attuale pilota della Sauber, che ha firmato lo scorso anno un contratto biennale: "Per me è stata una sorpresa, non sapevo nulla dei piani futuri del team". Una notizia accolta con un po' di disappunto: "È vero che hanno confermato 2 piloti, ma non è detto che saranno loro a correre, e non significa nemmeno che il team correrà. Perciò non è cambiato molto dallo scorso weekend. Dal mio punto di vista è solo un annuncio, dovrò fare qualche chiaccherata per risolvere delle cose".