F1, le pagelle del GP degli Stati Uniti

LEWIS HAMILTON – VOTO 10

Non si deprime per aver perso la pole position e attende con pazienza il momento buono per impallinare in gara il compagno di squadra. Solido e maturo il ragazzo ha fatto il salto di qualità decisivo allungando a 10 l’elenco delle vittoria di questa stagione.

NICO ROSBERG – VOTO 8

Dopo il numero di Spa ha perso improvvisamente lo smalto necessario a contenere la rimonta di Hamilton. Si deve accontentare della vittoria platonica nel giro veloce del sabato prima di timbrare con rassegnazione il secondo posto in gara.