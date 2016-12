F1: nel 2015 Ericsson in Sauber

Marcus Ericsson non è ad Austin, in Texas, per il gran premio degli Stati Uniti a causa dei problemi finanziari della Caterham, ma il 24enne pilota svedese è comunque salito agli onori delle cronache perché la Sauber ha annunciato che lui sarà uno dei due driver della monoposto svizzera nel mondiale di Formula 1 nel 2015.

Il nativo di Kumla, classe 1990, in questa stagione, la sua prima in F1, ha sfiorato la zona punti a Montecarlo dove ha portato la Caterham all'undicesimo posto. "In questo fine settimana turbolento ho ricevuto con grande anticipo il miglior regalo di Natale possibile. Mi rende orgoglioso il fatto che la Sauber abbia deciso di puntare su di me per il 2015, è un team molto abile nello sviluppo dei giovani driver. E' una grande sfida, darò il massimo per ripagare la fiducia e portare la Sauber nelle prime posizioni", ha detto Ericcson.