Ecclestone: "Carta straccia dei contratti per uscire dalla crisi"

"Strappare tutti i contratti e ripartire da zero". Il parton della Formula 1 Bernie Ecclestone vorrebbe fare tabula rasa per trovare una soluzione alla crisi finanziaria, che ha già costretto Marussia e Caterham a dare forfait. "So cosa c'è che non va - ha detto il boss del circus - ma la normativa blocca tutto e non so cosa fare per sistemare le cose. Non abbiamo il diritto di aiutare i piccoli team come vorremmo ".