F1, Rosberg: "Concentrato sul vincere le gare"

Lewis Hamilton, invece, non è soddisfatto, ma cerca di non darlo a vedere. "Fin dai primi giri del Q1 ho avuto un problema all'anteriore sinistro e dopo non ho più recuperato, si continuava a bloccare. Insomma, non è la cosa migliore che possa accadere... Comunque mi sento bene, è chiaro che la pole aiuta, ma cercherò di cogliere ogni opportunità", ha avvertito. Di ben altro umore Sebastian Vettel, costretto a una gara di rimonta dai problemi di power unit della Red Bull: "Di solito bisognerebbe fare tre qualifiche, correre così non ha molto senso...".