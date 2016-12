F1, GP Usa: Hamilton beffa Rosberg nelle seconde libere

Lewis Hamilton si piazza davanti a tutti anche nelle seconde prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin l'inglese della Mercedes chiude col tempo di 1'39”085 davanti al compagno Nico Rosberg precedendolo di soli 3 millesimi. Qualche preoccupazione per la scuderia tedesca con entrambe le monoposto costrette ai box per problemi al cambio. Terzo tempo per la Ferrari di Fernando Alonso; sesto Kimi Raikkonen.