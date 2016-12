F1, GP Usa: è subito Hamilton nelle prime libere

Sotto il sole di Austin, dunque, Hamilton è subito il più veloce, unico dei 18 ad essere sceso sotto il muro dell'1'40". Diciotto vetture, perché Caterham e Marussia hanno concluso anzitempo la loro stagione: era da Monaco 2005 che non si vedevano così poche macchina in pista.

Problemi di affidabilità per le due Red Bull: solo 4 giri per Ricciardo, mentre Vettel nel finale ha sofferto di una perdita d'olio. Guai anche per Raikkonen, dodicesimo, mentre la Lotus ha provato il nuovo musetto. Concluse le prove, i piloti hanno sperimentato il sistema "safety car virtuale", girando a velocità ridotta in alcune zone con bandiere gialle esposte, senza la macchina di sicurezza in pista: si tratta del primo provvedimento dopo il tragico incidente di Bianchi a Suzuka.