Formula 1, Alonso: "Prenderò la decisione migliore per la squadra che amo"

La Formula 1 torna in pista ad Austin. Ma, oltre alla sfida fra Rosberg ed Hamilton, tiene banco il mercato. Alonso non ha ancora scelto la sua prossima destinazione dopo l'addio, ormai certo, alla Ferrari: "Non ci sono novità - spiega Nando -. Resto concentrato sulla pista. Che farò l'anno prossimo? Voglio prendere la migliore decisione per il mio futuro e per quello della squadra che amo". Per lui sono spalancate le porte in McLaren.