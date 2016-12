Ferrari, Fry: "Pausa usata per il 2015"

La Ferrari arriva in America per le gare di Austin e San Paolo con due soli obiettivi: il terzo posto costruttori e la raccolta dati per la prossima stagione. "Abbiamo utilizzato queste tre settimane per prepararci al meglio al GP Usa e sviluppare alcuni elementi da testare, ancora una volta allo scopo di ottimizzare le prestazioni e il lavoro di sviluppo, soprattutto in prospettiva 2015", ha spiegato il direttore dell'ingegneria Pat Fry .

Nel campionato costruttori la Ferrari è attualmente quarta a 28 punti dalla Williams. "Dal confronto con i nostri avversari - aggiunge Fry - abbiamo anche tratto un'idea di dove dobbiamo migliorare. E' necessario lavorare in tutte le aree che abbiamo identificato e alcuni ambiziosi obiettivi sono stati fissati per due ambiti chiave come power unit e aerodinamica. Vogliamo raggiungere tali obiettivi per tornare competitivi ed è su questo che tutta la squadra sta lavorando e si concentrerà per i prossimi cinque mesi". Il Circuito delle Americhe è uno dei più amati in Formula 1 fin dalla sua prima apparizione nel 2012: "Ci sono molte curve da percorrere ad alta velocità nel primo settore, un lungo rettilineo a metà giro e una serie di curve più lente nell'ultimo tratto. L'elemento che ha caratterizzato le ultime due gare qui sono state le gomme e anche quest'anno le prestazioni delle vetture ad Austin saranno molto condizionate da quanto ogni squadra riuscirà a far lavorare gli pneumatici".