Ferrari, Marchionne: "Prenderemo a calci nel sedere chi ci batte ora"

E' presidente della Ferrari solo da qualche giorno, ma Sergio Marchionne ha già una ricetta per ripartire: "Dobbiamo dare un po' di calci nel sedere agli avversari e farlo in fretta. Ci vorrà quel che ci vorrà. Potremmo anche avvitarci, ma del resto non abbiamo niente da perdere. E' ora di correre dei rischi". Sullo scorso del GP di casa: "A Monza le prime 6 vetture non erano Ferrari, né motorizzate Ferrari. La pressione nel sangue mi è salita".

Nell'intervista ad 'Autocar', Marchionne si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Viene sempre ricordato che lo sport motoristico non è una scienza esatta, che diversi fattori influenzano le prestazioni. Ma una Ferrari che non vince non è la Ferrari. Ci possono essere periodi sfortunati, ma la sfortuna non può diventare un elemento strutturale del marchi. È l'ora che i nuovi responsabili diano calci nel sedere per riportare la Ferrari davanti in griglia".