Formula1, Coulthard come Keke Rosberg

La Williams celebra la sua storia ma c'è chi si è calato un po' troppo nella parte. A Silverstone la squadra di Grove ripropone alcune delle sue vetture "d'epoca" che hanno reso famosa la scuderia di Sir Frank. E come dimenticarsi della FW08 guidata da Keke Rosberg? A vestire i panni del pilota fillandese, campione del mondo nel 1982, ci ha pensato David Coulthard, apparso sulla monoposto con baffoni finti e parrucca bionda. Un Keke in tutto e per tutto, anche nell'acconciatura.