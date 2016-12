F1, Alonso: "Futuro? Già tutto deciso nella mia testa da due o tre mesi"

Fernando Alonso non parla solo della gara di Sochi, ma anche del futuro. "Non è la priorità adesso, è da due o tre mesi che è tutto deciso nella mia testa. Quando sarà il momento, prenderò la decisione migliore per me e per la Ferrari", ha detto. Sul GP: "Ho fatto il possibile in partenza, ma poi il passo era quello. Abbiamo fatto qualche punto, ma non è granché visto che nella lotta con la Williams loro sono arrivati sul podio".

"Alla fine dovevamo risparmiare la benzina, ma anche senza il problema al pit stop, le Mclaren erano più veloci, insomma, arrivavamo nella stessa posizione", ha aggiunto. Infine, un pensiero su Bianchi: "La cosa più importante in queste tre settimane di sosta è sempre Jules, sperando che ci sia qualche buona notizia". Sulle stessa lunghezza d'onda Kimi Raikkonen: "Sapevamo che ad attenderci era una corsa molto impegnativa e che partendo indietro la rimonta non sarebbe stata facile, ma al via abbiamo fatto molto bene se non fosse stato per la Toro Rosso che mi ha spinto verso il muro una volta arrivato sul rettilineo. A causa della brusca frenata sono stato passato da diverse vetture e lì ho perso tutte le chance di fare una bella gara, perché da quel momento in poi sono sempre rimasto bloccato dietro ad altre vetture. Il comportamento della mia monoposto era buono e con pista libera avevo un buon passo, ma ci mancava velocità di punta per cercare il sorpasso sul rettilineo e dovendo salvare benzina non potevo spingere come avrei voluto. Siamo consapevoli che quest’anno è difficile lottare per le prime posizioni, ma continueremo ugualmente a fare del nostro meglio già dalla prossima gara ad Austin. Anche se la cosa che più mi auguro è che tutte le nostre preghiere aiutino Jules in questo difficile momento".