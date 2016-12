F1, piloti insieme in griglia per sostenere Bianchi

Prima del via del GP di Russia tutti i piloti di Formula 1 si sono schierati sulla linea di partenza per mostrare la loro vicinanza allo sfortunato francese della Marussia, Jules Bianchi. "Jules, siamo con te", recitava la scritta mostrata sull'asfalto di Sochi. Poi Alonso e compagni si sono messi in cerchio e all'interno hanno depositato alcuni doni, come il casco dello stesso spagnolo.