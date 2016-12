F1, Hamilton domina a Sochi e vola a +17

Insomma, tutto facile per Hamilton, che ha messo in bacheca il successo numero 31 della carriera, raggiungendo Nigel Mansell al comando della classifica dei piloti inglesi più vincenti in F1. L'unica nota "negativa" è stato il giro veloce in gara strappatogli da Bottas, che gli ha impedito di centrare il "Grand Chelem". Poco male, soprattutto perché adesso il vantaggio su Nico Rosberg si è fatto perlomeno interessante. Colpa anche del tedesco, che ha rovinato tutto sin dal via in un GP che contrariamente al previsto non ha mai visto l'ingresso in pista della safety car. Poi, senza più fermarsi dal 2° giro per un secondo pit stop (ha percorso 52 tornare di fila), è stato protagonista di una rimonta strepitosa dal fondo del gruppo, ma alla fine non ha potuto far altro che rammaricarsi per l'errore. Poco importa per la Mercedes, visto che la scuderia tedesca ha conquistato il primo titolo costruttori della sua storia. A cercare di rovinare la festa di Hamilton e Rosberg ci ha provato proprio Valtteri Bottas, che ha mancato la seconda piazza di una manciata di secondi, facendosi superare da Rosberg nel momento del cambio gomme. La sua, comunque, è stata una grande prova, l'ennesima di questa stagione. Non certo quello che si può dire della Ferrari. Fernando Alonso è scattato benissimo e si è portato sino al quarto posto, ma poi non è riuscito a tenere il ritmo (complice anche un problema al sollevatore anteriore che lo ha penalizzato ai box), difendendosi nel finale dagli attacchi di un Daniel Ricciardo partito molto male. Quanto a Kimi Raikkonen, la sua domenica è stata frenata da una partenza rallentata da Daniil Kvyat e si è chiusa alle spalle del suo futuro compagno di box, Sebastian Vettel Vettel. Sta di fatto che davanti alle Rosse hanno chiuso anche le due McLaren di Jenson Button e Kevin Magnussen, segno che la strada per la rinascita del Cavallino, all'ultimo GP con Montezemolo presidente, è ancora in salita. Il punticino del decimo posto, infine, è andato a Sergio Perez (Force India), di un soffio davanti a Felipe Massa, anche lui come Rosberg fermato per un pit stop anticipato (voluto dal team per recuperare dal 18° posto in griglia), ma poi costretto a una seconda fermata.