F1, giro record di Hamilton nelle libere 3

Giro record per Lewis Hamilton nel terzo turno di prove libere del GP di Russia di F1 . A Sochi l'inglese della Mercedes è stato il più veloce in assoluto con il tempo di 1'38"726 nonostante un testacoda. Alle sue spalle il compagno di team Rosberg e la Williams di Bottas, staccati rispettivamente di tre e quattro decimi. Male le Ferrari: Raikkonen è settimo a 1"2, Alonso ottavo a 1"4. Davanti a loro anche Ricciardo, Massa, e Kvyat nell'ordine.

Pur girando meno di tutti gli altri big (solo 15 giri, come Alonso)), Hamilton ha confermato il suo ottimo feeling con il tracciato russo e soltanto nel finale Rosberg e Bottas gli si sono fatti più vicini dopo essere stati a oltre nove decimi di ritardo dal capofila. A fare paura alla Ferrari qui c'è anche la Williams, molto veloce con entrambi i piloti, mentre il prossimo sostituto di Alonso, Sebastian Vettel, conferma la sua stagione opaca con il decimo tempo. Quanto al Cavallino, Raikkonen e Alonso si sono sorpassati più volte nella classifica dei tempi, ma alla fine la loro posizione non è cambiata molto, finendo alle spalle anche dell'idolo di casa Kvyat con la Toro Rosso. La sessione è stata interrotta a una quarantina di minuti dalla fine, quando la McLaren di Magnussen è rimasta ferma lungo la pista per un guasto tecnico. A quel punto è stata esposta la bandiera rossa per permettere la rimozione della monoposto del danese.