"Michael Schumacher si sta svegliando molto lentamente"

Dopo qualche mese di assoluto silenzio, si muove qualcosa intorno alle condizioni di Michael Schumacher , vittima di un grave incidente sugli sci: "Si sta svegliando molto lentamente - ha dichiarato a Europe 1 il giornalista Jean-Louis Moncet -. Ho incontrato suo figlio recentemente, Schumi si sveglia molto lentamente". Il pilota tedesco sta recuperado a Gland, in Svizzera: "Recupero lento, ma ha tutto il tempo davanti per rimettersi in sesto".

Nei giorni del gravissimo incidente in Formula 1 di Jules Bianchi, a Suzuka, la mente è tornata spesso alle condizioni di Michael Schumacher, vittima lo scorso dicembre di un grave incidente sugli sci. "Il problema per Michael non è stato lo shock, ma la stecca della Go-Pro che aveva sul casco che ha colpito il cervello. Ho incontrato suo figlio - ha riportato il giornalista di F1 -, mi ha detto che Schumi molto lentamente si sta risvegliando". Uscito dal coma lo scorso giugno e trasportato a Losanna da Grenoble, il pilota tedesco sta proseguendo la convalescenza nella sua casa svizzera di Gland: "Anche se le cose vanno al rilento - ha concluso Moncet -, ha tutta la vita davanti per rimettersi in sesto".