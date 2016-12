F1, Gp Russia: seconde libere a Hamilton, terzo Alonso

Giornata importante per i piloti di Formula 1 che cercano il giusto feeling con il nuovo tracciato di Sochi. Ancora una volta la vettura più veloce è la Mercedes che non riesce però a portare due piloti davanti a tutti. E' infatti il leader della classifica Lewis Hamilton a rifilare quasi 9 decimi a Magnussen e ad Alonso. Il diretto avversario per il titolo Nico Rosberg è soltanto quarto e dovrà darsi da fare per colmare il gap col compagno di scuderia.

Motore Mercedes anche per la McLaren di Magnussen, sorprendente secondo davanti ad Alonso che dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori ad adattarsi sui nuovi tracciati. Da valutare invece le Red Bull: a destare preoccupazione è la vettura di Ricciardo, parcheggiata a bordo pista per fumo fuoriuscito dall'airscope. Qualora dovesse cambiare un componente della power unit, l'australiano sarebbe penalizzato di 10 posizioni in griglia.