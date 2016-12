F1, Gp Russia: prime libere a Rosberg, Alonso quarto

Rosberg fa registrare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gp Russia di Formula Uno. Il pilota della Mercedes gira sul circuito di Sochi in 1'42"311, precedendo il compagno di squadra Hamilton. Terzo posto per la McLaren di Button, seguito dalla Ferrari di Alonso. Per lo spagnolo il ritardo è di 4 decimi. L'altra rossa, guidata da Raikkonen, non va oltre l'ottavo tempo. Fanno peggio le due Red Bull, Ricciardo 12mo e Vettel 14mo.