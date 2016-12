F1, Todt: "Schumacher? Vita normale in poco tempo"

Il campione tedesco, vittima il 29 dicembre 2013 di un incidente sulla pista da sci di Meribel, è stato dimesso il 9 settembre 2014 dall'ospedale di Losanna e continua la sua riabilitazione nella villa di Gland, in Svizzera. "Certo - spiega Todt - , non guiderà mai più una vettura di F1. Ma la sua battaglia per tornare ad una vita normale prosegue".