F1, Jules Bianchi sempre in gravi condizioni

Sono ore di angoscia per Jules Bianchi , finito fuori pista e poi sotto una gru che stava cercando di recuperare la monoposto di Sutil , durante il GP del Giappone . Dal Mie General Hospital di Yokkaichi si attendono nuove notizie sulle condizioni del francese; condizioni che restano "gravi ma stabili", come ha fatto sapere il portavoce della Fia . Le comunicazioni non verranno diffuse se non in accordo con la famiglia, arrivata lunedì all'ospedale.

17:27 ANCHE MATTIACCI ALL'OSPEDALE

Marco Mattiacci, team principal della Ferrari si è recato all'ospedale universitario di Yokkaichi per visionare le condizioni di Jule Bianchi. Il pilota francese ha infatti frequentato l'accademia del Cavallino.

15:35 PORTAVOCE FIA: CONDIZIONI GRAVI, MA STABILI

Il portavoce della Fia ha dichiarato che domani i genitori di Bianchi incontreranno i dottori. Le condizioni del pilota francese restano gravi, ma stabili.

13:35 I GENITORI ALL'OSPEDALE DI YOKKAICHI

I genitori di Jules Bianchi sono arrivati all'ospedale di Yokkaichi.

13:01 FAMILIARI DI BIANCHI ATTERRATI A OSAKA

La famiglia di Jules Bianchi è atterrata alcune ore fa all'aeroporto di Osaka e in questo momento si sta spostando verso l'ospedale di Yokkaichi. Probabilmente, dopo l'arrivo dei parenti verranno diffuse notizie sulle condizioni del pilota.



12:43 LUMINARE DELLA CHIRURGIA FRANCESE IN VOLO VERSO IL GIAPPONE

Il professor Gérard Saillant, fondatore dell'Istituto per il cervello e il midollo spinale, è in volo verso il Giappone insieme ai familiari di Jules Bianchi. Lo riporta il quotidiano francese Nice Matin, che ricorda come il professor Saillant sia stato già interpellato in passato dopo l'incidente occorso a Michael Schumacher.



11:01 TEAM MARUSSIA: "GRAZIE PER IL SOSTEGNO"

Il team Marussia ha diffuso una nota ufficiale per ringraziare tutti coloro che "in questo difficile momento" hanno mostrato "un grande affetto" nei confronti Jules Bianchi e del team. Nella stessa comunicazione, la Marussia ricorda che le notizie sulle condizioni del pilota verranno diffuse "nel rispetto del volere della famiglia". "Le rappresentanze del team Marussia e della Scuderia Ferrari - chiude la nota - rimarranno in ospedale per supportare Jules e la sua famiglia".



10:12 L'EQUIPE: "RISERBO ASSOLUTO SULLE CONDIZIONI"

Riserbo assoluto dall'ospedale di Yokkaichi sulle condizioni di salute di Jules Bianchi, protagonista ieri di un terribile incidente durante il Gp del Giappone. Il 25enne pilota francese è stato operato per ridurre un ematoma al cervello e le sue condizioni sono molto gravi ma, scrive stamani "L'Equipe", "al momento non e' possibile sapere se Jules ha trascorso una buona notte, se sia stato operato una seconda volta o se sia in coma, artificiale o no, se respira da solo o meno". Quello che si sa, aggiunge il quotidiano, è che "il padre di Jules Bianchi Philippe e il suo agente, Nicolas Todt, sono in arrivo a Yokkaichi, una volta che il tifone Phanfone ha perso la sua intensità".