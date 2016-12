Bianchi, talento francese del vivaio Ferrari

Di origini milanesi, ma passaporto francese, Jules Bianchi è nato a Nizza ed ha compiuto 25 anni lo scorso 3 agosto. Il giovane pilota transalpino ha cominciato la carriera di pilota nelle serie minori dalla Formula Renault al Karting, ma a meno di vent'anni ha partecipato ai corsi dei giovani piloti del vivaio Ferrari . Bianchi ha esordito in Formula 1 l'anno scorso alla guida della Marussia, ma già l'anno prima aveva respirato l'aria dei Gp essendo stato terzo pilota della Force India, senza tuttavia mai gareggiare. Nel suo primo anno di Formula 1 il pilota francese si mette in luce, pur non disponendo di un'auto competitiva, tanto da restare sempre nel mirino del Cavallino.

Con la Ferrari le strade si sono nuovamente incrociate alla fine dell'anno scorso, quando la casa di Maranello lo ha arruolato insieme con Pedro de la Rosa, come pilota per i test sugli pneumatici per il 2014. I primi punti iridati in F1 li ha conquistati nel Gran Premio di Monaco quest'anno, giungendo al nono posto: primi punti per lui in carriera e anche per la Marussia, che mai ne aveva conquistati prima.