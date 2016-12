F1, Fernando Alonso: "Quando ho visto l'immagine della Marussia è stato uno shock"

Fernando Alonso è scosso dall'epilogo del GP del Giappone : "Quando ho visto le immagini del box della Marussia non capivo, mi stavo cambiando ed è stato uno shock. E' stato un brutto incidente". Sul fronte del ritiro dopo 3 giri, lo spagnolo aggiunge: "Non si vedeva niente al via, è stato giusto fermarci subito. Poi non saprei giudicare le condizioni della corsa. Avevamo un'opportunità e l'abbiamo persa. Probabilmente per un guasto elettrico".

"Forse un connettore che ha fatto un corto circuito con l'acqua, non saprei, dobbiamo ancora vedere cosa è successo. Ma si è spento il volante e poi tutta la macchina. Sono rimasto senza corrente pare... E' un peccato perché in queste condizioni forse potevamo rischiare qualcosa in più, per fare un buon risultato. Sì, era l'occasione buona, peccato. Ma quello che importa è che arrivino al più presto buone notizie per Jules", ha concluso Alonso. Di umore identico Kimi Raikkonen: "E' stato un fine settimana molto deludente - ha affermato -, ho avuto problemi di assetto fin dal primo giorno e anche in gara non sono riuscito a girare come avrei voluto. Ora cercheremo di risolvere questo problema e di migliorare già a partire dalla prossima gara".