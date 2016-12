Giorgio Terruzzi: "Alonso-Vettel? La Ferrari ha tutto da perdere"

"Alonso via per Vettel? La Ferrari ha tutto da perdere". E' il nostro opinionista Giorgio Terruzzi, nel corso dell'edizione delle 13 di SportMediaset su Italia 1, ha bocciare la strategia della Rossa: "Alonso in questi 5 anni ha fatto 621 punti in più dei suoi compagni di squadra, ne ha 88 in più di Raikkonen in questa stagione: le opinioni sono una cosa, i dati un'altra Nando è il pilota dal rendimento migliore. Io avrei fatto il possibile per tenerlo, evidentemente non ci sono state le condizioni visti i malumori dello spagnolo". Ora il futuro dice Vettel: "Rischia, ma lui potrebbe guadagnarci. Difficilmente riuscirà a vincere subito, ma l'età e dalla sua. Seb sta patendo con Ricciardo e aveva interesse a cambiare squadra". Rischia anche Alonso che vuole vincere e a 35 anni ha poco tempo per farlo: "La McLaren-Honda è una scommessa".