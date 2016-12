Formula1: il super tifone "Phanfone" spaventa team e piloti a Suzuka

Nel paddock fervono quindi i lavori, per preparare una serie di strategie adeguate alle diverse situazioni, che potrebbero scatenarsi al via della corsa. In molti sperano che la potenza del tifone si scateni solo in tarda serata, quando ormai le monoposto saranno già al sicuro nei box. Ma la situazione meteo è ugualmente tenuta sott'occhio, perché le variabili che potrebbero portare ad un passaggio anticipato di Phanfone sopra la pista non sono poche. Per questo si starebbe anche pensando ad un via anticipato della gara. Soluzione che, però, ovviamente non piace alle televisioni, che dovrebbero stravolgere al volo i palinsesti. In attesa di sviluppi, intanto, sembra comunque scontato che la corsa si disputerà sul bagnato o sotto una pioggia molto variabile. Un'incognita su cui i tecnici e i piloti stanno già lavorando per preparare "a tavolino" il giusto assetto.