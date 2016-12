F1, Nico Rosberg: "La lotta con Hamilton è una sfida stimolante"

Nico Rosberg non ha dubbi "E' stupendo guidare qui con questa macchina, andiamo veramente forte! Abbiamo fatto un lavoro veramente fantastico. E' stata una bella lotta, perché ogni giro devi cercare quel decimo in meno per battere il tuo compagno di box. Andiamo sempre avanti e ci spingiamo tra noi. Questo è molto positivo anche per il team. La nostra macchina va ancora meglio sul bagnato, quindi per noi è ottimo l'arrivo della pioggia".

Il tedesco commenta con una battuta anche la notizia dell'addio di Vettel alla Red Bull e l'incerto futuro di Alonso: "L'importante è che non restino a casa sul divano...".



Non è invece del tutto soddisfatto Lewis Hamilton: "Sono contento di essere riuscito a fare la qualifica nonostante il tanto lavoro che ho dato ai meccanici per sistemare la macchina. Hanno fatto un lavoro fantastico. Quest'anno purtroppo gli ho dato troppe situazioni di questo tipo... Oggi non avevo sensazioni particolarmente buone, ma è domani che si assegnano i punti. Sono pronto a combattere e sono qui per questo. Il futuro di Vettel? A volte cambiare è positivo. Non è facile, soprattutto dopo quattro titoli ed è ancora nel secondo team più forte, ma gli auguro il meglio".